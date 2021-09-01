Белоруссия сообщила об отказе Литвы в помощи по делу о геноциде в годы войны

Генпрокуратура Белоруссии заявила, что Генеральная прокуратура Литвы отказалась оказать правовую помощь по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии на своем сайте.

В ведомстве заявили, что Генпрокуратура Литвы проигнорировала взятые на себя международные обязательства и безосновательно сослалась на статью 19 «Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года».

«[Генпрокуратура] уведомила об отказе принять к исполнению данное поручение, поскольку это, по ее мнению, может причинить вред их суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан», — сказано в сообщении.

Белоруссия заявила, что Генпрокуратура Литвы, уклонившись от необходимости исполнения поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа, фактически помогает укрывать нацистских преступников от правосудия.