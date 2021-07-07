Белоруссия сократила число дипломатов Литвы до минимума

Министерство иностранных дел Белоруссии объявило о сокращении количества сотрудников посольства Литвы в Минске до минимального. Как сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства, такое решение выдали временному поверенному в делах прибалтийской республике Асте Андрияускене.

Дипломата вызвали в белорусский МИД, где указали на враждебные шаги со стороны Литвы, нарушающие договор о добрососедстве и сотрудничестве двух стран.

Окончательное решение о сокращении литовских дипломатов Минск принял после того, как официальный Вильнюс дал дипломатический статус «Белорусскому демократическому представительству», которое возглавила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

В своем заявлении МИД Белоруссии назвал организацию эфемерной структурой, а ее признание неприемлемым.

«В этой связи до Временного поверенного в делах доведена информация о решении Белоруссии сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в нашей стране на период до отмены ею вчерашней и других недружественных инициатив, разжигающих конфронтацию», — говорится в сообщении.

По данным телеканала «Беларусь 1», в посольстве Литвы останется работать один консул и три административно-технических сотрудника.

На последних президентских выборах в Белоруссии победу одержал Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал более 80% голосов избирателей. Несогласные с таким решением сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской вышли на массовые акции протеста. Для их подавления силовики использовали специальные средства и технику.

Противники действующего президента считают, что победу на выборах одержала Тихановская. Сама бывший кандидат выехала в Литву. Против ее сторонников и соратников завели уголовные дела о незаконных призывах к захвату власти и создании экстремистских формирований. Минск добивается выдачи Тихановской, как участницы заговора против действующей власти.