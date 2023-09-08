Мир 08 сентября 2023, 18:21 Белоруссия сочла циничными заявления США по поводу прекращения обмена паспортов республики за рубежом МИД Белоруссии: слова США о прекращении обмена паспортов республики циничны Министерство иностранных дел Республики Беларусь

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Заявления Соединенных Штатов в связи с прекращением обмена белорусских паспортов вне республики крайне циничны. На это ТАСС указал пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз. Он призвал США не «читать лекции» республике по этому поводу.

«Заявления Госдепа и Европейской службы внешних действий о беспокойстве за белорусских граждан — это верх цинизма. <…> Читать лекции — это не к независимой Беларуси», — подчеркнул Глаз.

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Он добавил, что Белоруссия тем не менее всегда готова поговорить с США и ЕС на эту тему.

Президент страны Александр Лукашенко на днях подписал указ «О порядке выдачи документов и совершения действий». Согласно ему, белорусские заграничные учреждения со вчерашнего дня теряют полномочия для обмена паспортов и идентификационных карт. Соединенные Штаты осудили это решение. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявили, что США консультируются по этой теме с европейскими союзниками и «белорусскими демократическими силами». Обсуждается, как помочь белорусам, которые находятся за рубежом и которых затронет принятие этого указа.