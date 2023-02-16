16 февраля 2023, 12:20
Белоруссия сочла провокацией закрытие пунктов пропуска на западных границах
Президент Лукашенко: Белоруссия ответит на закрытие пунктов пропуска на западных границах
Белоруссия ответит на решение соседних стран закрыть пункты пропуска на западной границе государства. Об этом на брифинге заявил президент Александр Лукашенко, его слова привело БелТА.
«Они постоянно провоцируют с экономической точки зрения. Посмотрите, как ведут себя Литва и Польша, всю ответственность переносят на меня. Вот закрыли пункты пропуска. Это что? Экономическая провокация, торговли нет», — отметил он.
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Белорусский лидер предположил, что его страну пытаются спровоцировать.
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«Это все до поры до времени. Решения приняты, сначала ответим мягко. Усилим, если они не поймут. Рычагов у нас для этого достаточно», — добавил президент.
По мнению Лукашенко, Белоруссию ставят в такое положение, когда она вынуждена отвечать.
«Пока что адекватно и симметрично. Но есть и ассиметричные меры, они у нас на столе. Но наша страна всегда хотела дружить с литовцами и поляками», — заключил он.
Ранее стало известно, что Литва в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с Белоруссией по пропуску транспорта через границу.
Белоруссия
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Александр Лукашенко
Польша
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