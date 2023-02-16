Мир 16 февраля 2023, 12:20 Белоруссия сочла провокацией закрытие пунктов пропуска на западных границах Президент Лукашенко: Белоруссия ответит на закрытие пунктов пропуска на западных границах РИА «Новости»

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Белоруссия ответит на решение соседних стран закрыть пункты пропуска на западной границе государства. Об этом на брифинге заявил президент Александр Лукашенко, его слова привело БелТА.

«Они постоянно провоцируют с экономической точки зрения. Посмотрите, как ведут себя Литва и Польша, всю ответственность переносят на меня. Вот закрыли пункты пропуска. Это что? Экономическая провокация, торговли нет», — отметил он.

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Белорусский лидер предположил, что его страну пытаются спровоцировать.

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«Это все до поры до времени. Решения приняты, сначала ответим мягко. Усилим, если они не поймут. Рычагов у нас для этого достаточно», — добавил президент.

По мнению Лукашенко, Белоруссию ставят в такое положение, когда она вынуждена отвечать.

«Пока что адекватно и симметрично. Но есть и ассиметричные меры, они у нас на столе. Но наша страна всегда хотела дружить с литовцами и поляками», — заключил он.

Ранее стало известно, что Литва в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с Белоруссией по пропуску транспорта через границу.