Белоруссия собралась закупать российскую нефть по $4 за баррель

Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск планирует получить в апреле два миллиона баррелей российской нефти по четыре доллара за баррель.

«Поставка российской нефти будет осуществляться без премии. Это жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством <…> Цена около четырех долларов за баррель», — приводит слова Румаса корреспондент Sputnik.

Он выразил надежду что 2 апреля «Белнефтехим» закончит переговоры с российскими компаниями по поставкам черного золота. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такая цена возможна, если будет рыночное предложение. В противном случае закупить нефть по четыре доллара у Белоруссии не получится.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что от интеграции с Россией ожидает решений «в духе настоящего союзничества».

Почти две недели назад белорусский лидер сообщил, что Москва и Минск наконец-то договорились по нефти. Переговоры были трудными и долгими.