Белоруссия собралась расширить сотрудничество с НАТО

«Что касается проведения совместных учений с НАТО, то речь идет не о подготовке, а о переговорном процессе», — отметили в оборонном ведомстве страны. Сообщение белорусских военных процитировал ТАСС.

Белорусское оборонное ведомство готово отправить в Италию своих военнослужащих для обучения. Ранее предполагалось, что белорусские военные поедут миротворцами в Ливан в составе итальянской миссии. Перед тем они должны были провести совместные маневры, чтобы согласовать действия.

«В данном случае речь идет о повышении уровня слаженности действий подразделений в операции по поддержанию международного мира и безопасности», — добавили в белорусском оборонном ведомстве.

Отдельно военные подчеркнули, что готовы продолжать сотрудничество с НАТО. С иностранными партнерами Минск готов поддерживать добрососедские отношения, учитывая многовекторную политику государства.

«Это естественно, учитывая тот факт, что альянс является военно-политическим актором мирового уровня», — подчеркнули в Минобороны Белоруссии.