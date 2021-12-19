Белоруссия собрала пять томов доказательств жесткого обращения с беженцами со стороны Польши

Официальный представитель Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев сообщил, что ведомство обратилось к правительству и парламенту страны с просьбой передать в международные структуры все материалы о жестоком отношении к мигрантам со стороны Польши. По его словам, собранные доказательства составляют в общей сложности пять томов.

«Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Совет министров и Палату представителей нашей страны копии материалов уголовного дела в пяти томах на русском и английском языках с просьбой организовать их передачу международным и европейским структурам, включая Европарламент, для дачи правовой оценки тем событиям, которые в них изложены», — сказал Брылев в интервью телеканалу ОНТ.

Он также отметил, что польские представители власти незаконно депортируют беженцев и применяют для этого жестокие действия, в том числе «пытки». По словам Брылева, мигранты по сути безоружные и беззащитные, а в их отношении применяются спецсредства и взрывы.

Копии собранных Белоруссией материалов хотят направить в ЕС по дипломатическим и парламентским каналам. Минск также возбудил уголовные дела в отношении некоторых должностных лиц Польши по нескольким статьям — в том числе о пропаганде войны и об оставлении людей в опасности. В пяти томах содержатся опросы тех, кто пострадал от подобных действий силовиков, свидетелей гибели беженцев, а также фотографии и результаты судебных экспертиз.