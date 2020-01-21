Белоруссия снова начала экспортировать нефть

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов после приостановки. Страна не вела прокачку нефти из-за временного прекращения поставок из России. Об этом заявил председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков.

«Это был небольшой период приостановки. Приостановка отменена. Хотя мы пока не вышли на те объемы экспорта, которые прописывались нами в бизнес-плане. Но сам экспорт у нас не под запретом», — цитирует Рыбакова агентство БелТА.

Он также добавил, что любая нефтепереработка требует так называемый наиболее эффективный радиус реализации продукции.

«Конечно, ближайшие рынки (сбыта. — прим. ред.) будут самые эффективные. Дальнейшая реализация — через порты, на дальний периметр — будет уже исходить из конъюнктуры того рынка, на который мы будем поставлять. И вообще из конъюнктуры мировых цен на нефтепродукты», — пояснил Рыбаков.

По его словам, национальный и ближайшие рынки сбыта — самые эффективные. Именно поэтому Белоруссия будет ориентироваться сначала на них.

С 1 января 2020 года Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов на фоне сырьевых споров с Россией. Москва и Минск не могут прийти к соглашению по цене на нефть. Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, страна может закупать нефть по мировым ценам за пределами России.