Белоруссия снова начала экспортировать нефть
«Это был небольшой период приостановки. Приостановка отменена. Хотя мы пока не вышли на те объемы экспорта, которые прописывались нами в бизнес-плане. Но сам экспорт у нас не под запретом», — цитирует Рыбакова агентство БелТА.
Он также добавил, что любая нефтепереработка требует так называемый наиболее эффективный радиус реализации продукции.
«Конечно, ближайшие рынки (сбыта. — прим. ред.) будут самые эффективные. Дальнейшая реализация — через порты, на дальний периметр — будет уже исходить из конъюнктуры того рынка, на который мы будем поставлять. И вообще из конъюнктуры мировых цен на нефтепродукты», — пояснил Рыбаков.
По его словам, национальный и ближайшие рынки сбыта — самые эффективные. Именно поэтому Белоруссия будет ориентироваться сначала на них.
С 1 января 2020 года Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов на фоне сырьевых споров с Россией. Москва и Минск не могут прийти к соглашению по цене на нефть. Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, страна может закупать нефть по мировым ценам за пределами России.