Белоруссия сделает советскому гербу «евроремонт» почти без России

Белорусские парламентарии приготовились к рассмотрению законопроекта, согласно которому герб страны немного подрихтуют. Государственный символ станет объемнее, контур страны — понятнее, буквы — четче. А главное — сделают на глобусе Россию меньше.

В законопроекте перечислены те изменения, которые парламентарии намерены принять в ходе «ремонта» главного символа страны. Изменят цвет ленты-флага, форму колосьев, изображения льна и клевера, а граница страны поменяет цвет с зеленого на золотой. Совсем по-новому прорисуют контуры материков на земном шаре в нижней части герба, сообщила белорусская «Комсомольская правда».

Кроме того, в новом варианте немного повернут глобус, изображенный в нижней части герба. Если на нынешнем символе Белоруссии отчетливо видна почти вся Россия, то в новом варианте Земля сделает оборот на пару градусов, в результате чего в центре глобуса вместо России окажется Европа.

Но при этом красная звезда останется на своем месте и даже станет немного больше. Не следует ли европейцам напрячься и хорошенько подумать, на что же намекает им Лукашенко?

Нынешний государственный знак Белоруссии — это немного измененный герб Белорусской ССР. Он стал официальным символом страны решением референдума в 1995 году.