Белоруссия решит вопрос о снятии ковидных ограничений при авиасообщении с РФ

Белоруссия решит вопрос об отмене обязательного ПЦР-тестирования для прибывших в страну россиян путем авиасообщения. Об этом заявил глава Минздрава Дмитрий Пиневич, его слова привел Telegram-канал белорусского ведомства.

«Для снятия этих ограничений потребуется некоторое время. Они связаны с документами по требованиям к тестированию, если человек использует авиатранспорт. Россия также готовит свои документы по отмене этих требований, мы выступим с согласованной позицией обоих стран», — сказал он.

Пиневич подчеркнул, что при перемещении между границами стран железнодорожным и автомобильным транспортом показывать свежий отрицательный ПЦР-тест не нужно.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о полном снятии ограничений перемещения между Россией и Белоруссией. Он объяснил это необходимостью развития экономического и торгового сотрудничества между странами.