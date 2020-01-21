Белоруссия решила закупить норвежскую нефть. Что думают российские эксперты?

Эксперт считает, что делают это для того, чтобы показать, что РФ — не единственный источник нефти для Белоруссии.

«У нас все прекрасно понимают, чего стоят эти белорусские демарши и так называемые поставки нефти из других источников. Я думаю, что с нашей стороны кроме смеха это ничего не вызовет», — считает эксперт.

«Золотое золото», покупаемое Минском, гораздо дороже российского. Поэтому пошатнуть позицию Москвы у белорусов не выйдет.