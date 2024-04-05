05 апреля 2024, 14:45
Белоруссия решила приостановить участие в ДОВСЕ
Лукашенко согласовал внесение в парламент проекта закона о приостановке ДОВСЕ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Проект закона предусматривает приостановку действия ДОВСЕ, но не означает выход Белоруссии из договора. Республика в полном объеме выполняет обязательства и неукоснительно придерживается установленных пределов наличия военной техники, вооружений и личного состава армии.
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При этом Чехия и Польша приняли решение о невыполнении ДОВСЕ в отношении Белоруссии. О намерении приостановить действие договора заявляли и в Североатлантическом совете НАТО.
«Приостановление действия договора государствами-членами НАТО и их союзниками фактически означает прекращение его функционирования», — сообщили в пресс-службе.
Турция с 8 апреля приостановит обязательства по ДОВСЕ. Указ подписал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.
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