Мир 19 января 2024, 12:19 Белоруссия разработала новую военную доктрину с новыми типами конфликтов Глава Минобороны Белоруссии Хренин: страна готова к самостоятельной защите РИА «Новости»

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Новый проект военной доктрины утвердили в Белоруссии. В документ внесли все страны, которые несут угрозу государству, в также изменили классификацию конфликтов на межгосударственные и межкоалиционные с разными видами реагирования. Об этом в комментарии БелТА заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

Он подчеркнул, что новые типы военных конфликтов, прописанные в доктрине, заменят локальные и региональные войны. Хренин пояснил, что для Белоруссии любая эскалация означает распространение на всю территорию государства и мобилизацию всех сил.

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Кроме того, в доктрине появится понятие «межгосударственная война». Министр обороны Белоруссии пояснил, что это означает, что республика «готова самостоятельно отстаивать свои жизненно важные национальные интересы».

«В понятие „коалиционная война“ мы закладываем смысл, что достижение победы в ней будет осуществляться применением белорусских войск совместно с войсками союзников», — добавил министр.

Новый проект военной доктрины страны после рассмотрения на заседании Совета безопасности Белоруссии решили доработать. Обновленный документ внесут на утверждение Всебелорусского народного собрания в апреле.