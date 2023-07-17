Мир 17 июля 2023, 19:57 Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров для военных БелТА: Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о создании центров для военных РИА «Новости»

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Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией, которое предполагает создание учебно-боевых центров для совместной подготовки военных вооруженных сил. Об этом сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства главы Александра Лукашенко.

Белорусский лидер уже подписал соответствующий закон. Документ будет регулировать вопросы создания и работы таких центров на базе воинских частей в России и Белоруссии. Также в нем определили основные задачи центров подготовки и порядок взаимодействия Минобороны двух стран.

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Основными задачами центров назвали совместную боевую подготовку, боевое дежурство и выполнение других задач. Военнослужащие также будут обмениваться опытом применения вооружения, военной и специальной техники.

В начале июня в Белоруссию прибыл личный состав общевойсковых и танковых соединений ВС России для повышения обороноспособности Союзного государства. Поставку очередного комплекта ЗРК С-400 белорусским военным уже завершили.