Мир 21 января 2024, 21:42 Белоруссия расценит возможные нападения на союзников как атаку на себя Генштаб: агрессию против союзников Минска приравняют к нападению на страну РИА «Новости»

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Белоруссия в соответствии с новой военной доктриной рассмотрит нападение на своих союзников как агрессию против своей территории. Об этом заявил начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба вооруженных сил республики Артем Буторин в эфире телеканала СТВ.

«Нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь», — сказал он.

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По словам Буторина, в новом варианте документа планируется закрепить принципы и взгляды страны на ее деятельность в рамках союзных отношений с другими государствами.

Накануне в Белоруссии утвердили новый проект военной доктрины, в которую внесли все страны, несущие угрозу государству. В документе также прописали классификацию конфликтов с разными видами реагирования. Кроме того, в доктрине прописали понятие «межгосударственная война».

Литва, Латвия и Эстония ранее приняли решение построить линию обороны вдоль границы между Белоруссией и Россией.