Белоруссия расценила резолюцию Европарламента как проявление агрессии

Принятая Европарламентом резолюция в отношении Белоруссии носит агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного положения. В ЕС анализ заменили эмоциями и пренебрегли уважением суверенитета других стран. Такое заявление сделал МИД республики.

«Примечательно, что документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Даже если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что „кто в лес, кто по дрова“, и призывает в никуда», — говорится в комментарии МИД Белоруссии, который опубликовал сайт ведомства.

В министерстве рекомендовали европарламентариям обзавестись знаниями международного права и уважением суверенитета других стран.

«Эти качества гораздо лучше способствуют подлинному прогрессу в межгосударственных отношениях, нежели продемонстрированное желание ультимативно навязывать свое мнение», — добавили в республиканском МИД.

Ранее ЕП принял резолюцию, в которой призвал заморозить любые переводы средств Белоруссии и прекратить выдачу кредитов Минску. В документе говорится о бойкоте чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Белоруссии в 2021 году. За резолюцию проголосовали 75% депутатов Европарламента.

Такое решение в Евросоюзе приняли на фоне непрекращающихся уже более месяца протестов в Белоруссии, которые начались в день президентских выборов. После того как ЦИК объявил, что действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановска 10,1%, люди вышли на улицы. Начались столкновения с силовиками.