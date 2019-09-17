Белоруссия раскрыла схему поставки оружия из Украины в Россию

Белорусские таможенники вместе с органами госбезопасности накрыли канал поставки оружия из Украины в Россию. Также они изъяли большую партию наркотиков, которую контрадабандисты собирались отправить в РФ. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии Юрий Сенько.

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«Совместно с КГБ мы отрабатывали информацию о том, что из Украины транзитом через Беларусь перемещалось частями оружие в Литву, и оттуда более крупными партиями — в Россию», — рассказал он в эфире телеканала «Беларусь-1».

При завершении спецоперации в России обнаружили большое количество оружия. В частности, это стрелковое оружие, автоматы, пистолеты и еще около девяти тысяч боеприпасов. Белорусские спецслужбы все это конфисковали.

Сенько уточнил, что из-за транспортировки через границу наркотиков в стране открыто 129 уголовных дел. На границе правоохранители конфисковали 626 килограммов запрещенных веществ. При этом 615 килограммов предназначались для российского рынка.

Глава ГТК подчеркнул, что таможня Белоруссии защищает от контрабанды не только свою страну, но и Россию.