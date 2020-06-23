Белоруссия раскрыла планы по закупке российской нефти

По данным издания «в рамках индикативного баланса на текущий год белорусские НПЗ закупят в июле у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти».

«Из них 1,495 млн тонн будет поставлено по системе магистральных нефтепроводов и 85 тыс. тонн — по железной дороге», — приводится комментарий пресс-службы компании «Белнефтехим».