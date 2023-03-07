Мир 07 марта 2023, 18:26 Белоруссия провела успешное испытание отечественной ракеты к ЗРК «Бук» Президент Белоруссии Лукашенко заявил об успешном испытании ракеты для ЗРК «Бук»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об успешном испытании отечественной ракеты для зенитно-ракетных комплексов «Бук». По словам главы государства, снаряд «полетел куда надо и сделал все что надо», сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

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«Позавчера испытали ракету к нашему противовоздушному комплексу „Бук“. <…> Поэтому у вас появляется собственное страшное оружие против летательных аппаратов», — отметил Александр Лукашенко, обращаясь к военным.

По словам главы государства, власти сделали многое для того, чтобы белорусская армия и силовики были оснащены хорошим оружием и достойно защищали страну.

Госкомвоенпром Белоруссии в Telegram-канале опубликовал видео испытания отечественной зенитной управляемой ракеты 9М318. Ее разработали для ЗРК «Бук-МБ2». Применение этих снарядов позволит расширить зону поражения установками до 70 километров, а также поражать летательные аппараты типа «Стелс».

Ситуацию в Белоруссии пытаются раскачать, поэтому следует повысить контроль на границах республики, заявил президент Александр Лукашенко. Он призвал силовиков реагировать на все проявления агрессии против страны и реагировать на них.