facebook_pixel
    07 апреля 2022, 15:50

    Белоруссия провела спецоперацию по освобождению захваченных на Украине дальнобойщиков

    Президент Белоруссии Лукашенко рассказал о спецоперации по возвращению дальнобойщиков страны с Украины

    Оксана Кириллова

    Белоруссия была вынуждена провести специальную операцию по возвращению дальнобойщиков своей страны, захваченных на Украине. Об этом рассказал белорусский президент Александр Лукашенко. Отрывок из его выступления опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

    Белоруссия провела спецоперацию по освобождению захваченных на Украине дальнобойщиков

    «Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда. Арестовали полторы тысячи вагонов, захватили наши автомобили и до 100 наших ребят, которые управляли этими фурами», — вспомнил Лукашенко.

    Он заявил, что Белоруссия была вынуждена реагировать на «скверное поведение» Украины. Белорусский президент добавил, что предупреждал Украину о намерении провести специальную операцию по освобождению дальнобойщиков. И эта операция была проведена, всех белорусских водителей освободили.

    «Не вникаю в детали, на то она и спецоперация, но всех ребят, которые ее проводили, представят к государственным наградам. Блестяще провели», — заметил белорусский лидер.

    Он заявил о готовности «жестко поставить условия», если того вновь потребует ситуация. Лукашенко отметил, что Украина «многим рискует».

    «Ведь и здесь немало украинцев во главе с послом. Мы же к ним относимся по закону, по-человечески», — констатировал президент Белоруссии.