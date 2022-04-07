Белоруссия провела спецоперацию по освобождению захваченных на Украине дальнобойщиков

Белоруссия была вынуждена провести специальную операцию по возвращению дальнобойщиков своей страны, захваченных на Украине. Об этом рассказал белорусский президент Александр Лукашенко. Отрывок из его выступления опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда. Арестовали полторы тысячи вагонов, захватили наши автомобили и до 100 наших ребят, которые управляли этими фурами», — вспомнил Лукашенко.

Он заявил, что Белоруссия была вынуждена реагировать на «скверное поведение» Украины. Белорусский президент добавил, что предупреждал Украину о намерении провести специальную операцию по освобождению дальнобойщиков. И эта операция была проведена, всех белорусских водителей освободили.

«Не вникаю в детали, на то она и спецоперация, но всех ребят, которые ее проводили, представят к государственным наградам. Блестяще провели», — заметил белорусский лидер.

Он заявил о готовности «жестко поставить условия», если того вновь потребует ситуация. Лукашенко отметил, что Украина «многим рискует».

«Ведь и здесь немало украинцев во главе с послом. Мы же к ним относимся по закону, по-человечески», — констатировал президент Белоруссии.