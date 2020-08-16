Белоруссия проведет военные учения у границы с Литвой

По данным Министерства обороны республики, учения ракетных войск и артиллерии пройдут рядом с БелАЭС и на полигонах Гожский и Неман недалеко от города Островец на западе республики. А это приблизительно в 10 километрах от границы с Литвой.

«В Вооруженных силах продолжается выполнение плановых мероприятий боевой подготовки», — заявили в минобороны.

Подразделения ракетных войск и артиллерии «выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам». Подразделения четырех зенитных ракетных полков направились в указанные районы и заступили на боевое дежурство по ПВО.

Кроме того, на полигонах Обуз-Лесновский и Гожский состоятся плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой. К ним присоединятся отдельные танковые и механизированные батальоны двух механизированных бригад.

По данным Минобороны, войска занимают районы по учению на полигонах и участках местности. Солдаты завершают их фортификационное оборудование, они готовы к выполнению учебно-боевых задач.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку заявил, что иностранные государства наращивают свою военную мощь на западных границах республики. Танки и самолеты находятся в 15 минутах лета от государственных границ.