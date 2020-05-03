Белоруссия проведет парад в честь 9 Мая, несмотря на пандемию

Парад Победы 9 мая в Белоруссии отменить невозможно. Лукашенко заявил, что это «эмоциональная, глубоко идеологическая вещь», поэтому праздничное мероприятие в Минске состоится даже во время пандемии.

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь», — приводит БелТА слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что участники войны, может быть, и умирали от вирусов и других болезней, но они не думали об этом и этого не ощущали. Они умирали ради жизни других людей.

Лукашенко предупредил организаторов, что никого насильно на мероприятие тащить не надо. Вполне понятно, если люди не придут на парад, опасаясь за здоровье.

Власти России в 2020 году из-за пандемии коронавируса решили перенести празднование 75-летия Победы на более поздний срок. 9 мая в Москве состоится воздушный парад, а в городах России прогремят салюты. Российский лидер Владимир Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам.