30 апреля 2023, 10:34
Белоруссия продолжит работу с ООН по продовольственной безопасности
Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит работу с ООН по продовольственной безопасности
Белоруссия намерена продолжить взаимодействие с ООН по вопросам международной продовольственной безопасности. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко, его слова привело БелТА.
«Подтверждаю готовность Белоруссии продолжить работу с ООН по этому наиважнейшему вопросу», — сказал глава государства.
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Лукашенко также поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за попытки укрепить продовольственную безопасность в мире в тяжелых политических условиях, в том числе с использованием Белоруссии как крупного производителя сельскохозяйственной продукции и удобрений.
«ООН благодаря работе Гутерриша остается символом консолидации международного сообщества, дает постоянную помощь народам и странам, имеющих в ней потребность», — добавил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко назвал Союзное государство с Россией лидером среди других интеграционных объединений.
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Александр Лукашенко
ООН
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