Мир 30 апреля 2023, 10:34 Белоруссия продолжит работу с ООН по продовольственной безопасности Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит работу с ООН по продовольственной безопасности РИА «Новости»

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Белоруссия намерена продолжить взаимодействие с ООН по вопросам международной продовольственной безопасности. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко, его слова привело БелТА.

«Подтверждаю готовность Белоруссии продолжить работу с ООН по этому наиважнейшему вопросу», — сказал глава государства.

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Лукашенко также поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за попытки укрепить продовольственную безопасность в мире в тяжелых политических условиях, в том числе с использованием Белоруссии как крупного производителя сельскохозяйственной продукции и удобрений.

«ООН благодаря работе Гутерриша остается символом консолидации международного сообщества, дает постоянную помощь народам и странам, имеющих в ней потребность», — добавил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко назвал Союзное государство с Россией лидером среди других интеграционных объединений.