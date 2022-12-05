Мир 05 декабря 2022, 00:52 Белоруссия продолжит платить за энергоносители из России в рублях Глава Минфина Белоруссии Селиверстов: Минск оставит расчет в рублях за энергоресурсы из РФ Unsplash

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Белоруссия в 2023 году продолжит рассчитываться за поставляемые из России энергоносители в российских рублях, заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов. Его слова передал tvr.by.

«Мы оставляем (такую схему расчетов — прим. ред.), конечно, это выгодно. Выручка у нас формируется в российских рублях, поэтому никаких проблем у нас по этому поводу нет», — отметил глава ведомства.

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Он подчеркнул, что российскими рублями Минск рассчитывается и по долгам. Белорусскую сторону все устраивает, подытожил Селиверстов.

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Москва и Минск расширяют сотрудничество на фоне спецоперации ВС РФ на Украине. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу встретился с белорусским коллегой Виктором Хрениным. В ходе переговоров они подписали протокол о внесении изменений в Соглашение между государствами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусские и российские военные — это единая армия. Вместе они готовы отразить любую угрозу.