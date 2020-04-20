Белоруссия продолжит готовиться к Параду на 9 Мая. Его решили не переносить

Минобороны Белоруссии продолжит готовиться к Параду Победы в Великой Отечественной войне, который Минск не стал переносить с 9 мая. По мнению властей, эпидемиологическая обстановка позволяет готовиться к военному шествию.

«Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки», — сказал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, его цитирует РИА «Новости».

По словам министра, для Белоруссии парад — это дань героизму и стойкости народа, борьбе против фашистских захватчиков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что не собирается отменять праздничные мероприятия, запланированные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ответ белорусы начали собирать подписи под петицией против парада в Минске.

Между тем глава миссии ВОЗ в Белоруссии Патрик О’Коннор сказал, что организация не советует проводить парад, как и другие массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.

В Белоруссии, по последней информации, 4,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего в мире — больше 2,4 миллиона. В России из-за пандемии решили перенести Парад. Новую дату пока не объявили.