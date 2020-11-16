Белоруссия призвала Польшу выдать основателей Telegram-канала Nexta

Министерство иностранных дел Белоруссии призвало Польшу в ближайшие сроки выдать основателей популярного Telegram-канала Nexta, посвященного внутриполитическим новостям страны. По последним данным, Степан Путило и Роман Протасевич находятся в Польше.

В понедельник в Белоруссии прошла встреча с временным поверенным в делах Польши Мартином Войцеховским.

«Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью Путило и Протасевича через созданные ими экстремистские Telegram-каналы Nexta и Nexta Live, — говорится в сообщении пресс-службы белорусского ведомства.

В МИД отметили, что передали польской стороне ноту в адрес Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Путило и Протасевича.

В начале ноября Следственном комитет Белоруссии обвинил администраторов Nехtа по статьям о массовых беспорядках и объявили в розыск. В конце октября их канал был признана экстремистским, как и логотип канала.