12 апреля 2023, 19:01
Белоруссия призвала к скорейшему началу переговоров России и Украины
Глава МИД Белоруссии Алейник призвал к началу переговоров России и Украины
Белоруссия остается приверженной своей позиции относительно ситуации на Украине и выступает за перемирие и начало переговорного процесса, подчеркнул министр иностранных дел республики Сергей Алейник. С таким заявлением он выступил в ходе визита в Венгрию, сообщил ТАСС.
«Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры — чем раньше, тем лучше», — заметил Алейник.
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Белорусский министр указал, что перемирие следует объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон. Также важно исключить переброску оружия, боеприпасов, живой силы и техники, добавил он.
О том, что Россия и Украина должны как можно скорее начать переговоры, в конце марта заявлял и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Если Запад снова попытается использовать паузу для усиления своих позиций, предупредил он, то Россия задействует всю мощь вооруженных сил, чтобы предотвратить эскалацию.
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