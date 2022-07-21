Белоруссия де-факто признала статус ДНР и ЛНР. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. В случае необходимости он пообещал подписать указ.

«Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк», — сказал Лукашенко в интервью агентству France-Presse.

Он добавил, что при необходимости подпишет указ о признании этих территорий. По словам белорусского лидера, пока надобности в официальных бумагах не было. Также Лукашенко отметил, что в случае выполнения украинской стороной Минских соглашений спецоперации не было бы.

«И если бы этот договор украинскими властями был бы исполнен, сегодня не было бы спецоперации», — заявил президент.

Глава республики подчеркнул, что всю вину за конфликт возлагают на Россию, но на самом деле его начали США. Он напомнил, что евромайдан финансировали американцы и это уже доказано.