Белоруссия привыкла к санкциям со стороны Запада, для страны в них нет ничего нового, заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

«Вернемся к тому давлению, которое оказывалось и оказывается на нашу страну. Хотя мы уже где-то и привыкли жить в таких условиях, и в санкциях для нас нет ничего нового, — заявила Эйсмонт. Ее слова процитировал ТАСС.

Пресс-секретарь президента Белоруссии также добавила, что нужно постоянно реагировать, нужно постоянно быть в тонусе, «когда наши беглые оппоненты своему народу войну объявили». В этом плане, по ее мнению, глава республики Александр Лукашенко постоянно «держал руку на пульсе».

Эйсмонт также отметила, что уходящий год не был простым «ни для страны, ни для главы государства». Она заметила, что проблемы по-прежнему были связаны в том числе с пандемией коронавируса. Также 2021 год, по мнению Эйсмонт, был «годом очень большой, очень кропотливой работы по модернизации политической системы».

Сейчас, по словам пресс-секретаря, идет работа над содержанием и формой обращения президента в Новый год. Какие-либо подготовительные нюансы относительно формы обращения Эйсмонт раскрывать не стала. Но известно, что Лукашенко вовлечен в работу на традиционным новогодним обращением.

Президент России Владимир Путин проведет встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Встреча запланирована на 29 декабря, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также, по его словам, главы двух государств встретятся и на неформальном саммите СНГ 28 декабря.