Белоруссия приведет армию в высшую степень готовности

«В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Военнослужащих оценят на способность быстро реагировать и выполнять задачи по предназначению, а также «будет проведено совершенствование боевой выучки войск». Эти маневры закончатся тактическими учениями, которые продлятся с 28 по 31 августа, добавили в Минобороны.

Для проведения этих учений уже создана сводная группировка войск, в состав которой входят воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения и расчеты комплексов из БПЛА и радиоэлектронной борьбы.

Ранее в командовании белорусскими ПВО заявили о росте «любопытства» соседних стран к воздушному пространству страны. Глава страны Александр Лукашенко на это заявил, что при нарушении границ с республикой ответ будет мгновенным и без предупреждения.