facebook_pixel
    24 августа 2020, 22:50

    Белоруссия приведет армию в высшую степень готовности

    Наталья Жуковская

    В Белоруссии в данный момент проводится проверка боеготовности армии страны. Ряд частей будут приведены в высшую степень готовности с призывом военных из запаса, сообщило Минобороны республики.
    Белоруссия приведет армию в высшую степень готовности

    «В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

    Военнослужащих оценят на способность быстро реагировать и выполнять задачи по предназначению, а также «будет проведено совершенствование боевой выучки войск». Эти маневры закончатся тактическими учениями, которые продлятся с 28 по 31 августа, добавили в Минобороны.

    Для проведения этих учений уже создана сводная группировка войск, в состав которой входят воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения и расчеты комплексов из БПЛА и радиоэлектронной борьбы.

    Ранее в командовании белорусскими ПВО заявили о росте «любопытства» соседних стран к воздушному пространству страны. Глава страны Александр Лукашенко на это заявил, что при нарушении границ с республикой ответ будет мгновенным и без предупреждения.

    Новости SMI.FM