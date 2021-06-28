Белоруссия приостановила участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство»

Белоруссия приняла решение приостановить участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

«Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений», — процитировало сообщение РИА «Новости».

Ранее в пресс-службе МИД республики сообщили, что вызвали в ведомство представителя ЕС в Белоруссии Дирка Шубеля. Ему сообщили о конкретных шагах Минска в ответ на действия со стороны ЕС, которые угрожают национальной безопасности республики, а также наносят ущерб ее гражданам и экономике.

В документе ведомства также сказано, что «вынужденная приостановка действия соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью».

Кроме того, Белоруссия отозвала своего представителя в ЕС и рекомендовала Брюсселю поступить также. Республика также ввела запрет на въезд для должностных лиц Евросоюза, которые имеют отношение к введению санкций против Белоруссии.