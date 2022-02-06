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    06 февраля 2022, 17:10

    Белоруссия прекратит подачу электричества Украине. Условие от Лукашенко

    Лукашенко: Белоруссия отключит поставки ГСМ и электричества на Украину в случае эскалации

    Анатолий Минкин

    Украина в случае эскалации конфликта останется без белорусских горюче-смазочных материалов и электричества. Об этом в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Отрывок из беседы показал телеканал «Россия 1».

    Белоруссия прекратит подачу электричества Украине. Условие от Лукашенко

    Он подчеркнул, что на такой же шаг может пойти и Россия, чьи поставки электроэнергии на Украину в пять раз больше, чем у Белоруссии.

    «Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество. <…> Мы не будем поставлять, если они начнут воевать <…> против нас или против России. Значит, мы будем воевать, защищать», — заявил Лукашенко.

    В этом же интервью он отмечал, что в случае начала столкновений Украины и Белоруссии война продлится не более четырех дней. Он пояснил, что властям Киева просто некого отправлять на фронт.

    «Кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются. Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал, снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем», — предложил Лукашенко Владимиру Соловьеву.

    России уже несколько месяцев приписывают подготовку к нападению на Украину. В основном эта информация идет от западных политиков и СМИ. Официальные лица России утверждают, что подобные заявления — это только прикрытие для размещения оружия в непосредственной близости от российских границ. Украина использует эту ситуацию, чтобы не выполнять взятые на себя ранее Минские соглашения для урегулирования ситуации в Донбассе.