Белоруссия прекратит подачу электричества Украине. Условие от Лукашенко

Украина в случае эскалации конфликта останется без белорусских горюче-смазочных материалов и электричества. Об этом в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Отрывок из беседы показал телеканал «Россия 1».

Он подчеркнул, что на такой же шаг может пойти и Россия, чьи поставки электроэнергии на Украину в пять раз больше, чем у Белоруссии.

«Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество. <…> Мы не будем поставлять, если они начнут воевать <…> против нас или против России. Значит, мы будем воевать, защищать», — заявил Лукашенко.

В этом же интервью он отмечал, что в случае начала столкновений Украины и Белоруссии война продлится не более четырех дней. Он пояснил, что властям Киева просто некого отправлять на фронт.

«Кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются. Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал, снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем», — предложил Лукашенко Владимиру Соловьеву.

России уже несколько месяцев приписывают подготовку к нападению на Украину. В основном эта информация идет от западных политиков и СМИ. Официальные лица России утверждают, что подобные заявления — это только прикрытие для размещения оружия в непосредственной близости от российских границ. Украина использует эту ситуацию, чтобы не выполнять взятые на себя ранее Минские соглашения для урегулирования ситуации в Донбассе.