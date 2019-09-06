Белоруссия предложила России по-человечески договориться о поставках нефти

Белоруссия может начать импортировать нефть через Прибалтику и Польшу с помощью трубопровода «Дружба». Россия этого, скорее всего, не оценит, поэтому Москве и Минску необходимо договориться по-человечески. Такое предложение сделал белорусский президент Александр Лукашенко.

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«Северный маршрут мы прорабатываем. Я прямо сказал российским властям. И через Польшу, через Прибалтику. Наработки есть», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что сейчас российская нефть идет по нефтепроводу «Дружба». Если Минск все же решит начать поставки через Польшу, то две нитки отойдут в пользование страны.

«Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться по-человечески и будем делать как лучше. Вот это мои требования», — заявил президент Белоруссии.

При этом он добавил, что не намерен двигаться в сторону Запада, а с Россией государство связывают братские отношения.

«Слушайте, вот как минимум меня лично на Западе никто не ждет. Я в этом на 100% убежден. Не нужен там Лукашенко. Он вообще-то и в России не очень нужен. Просто народы у нас братские. Поэтому приходится считаться», — заверил Лукашенко.

«Дружба» представляет собой крупнейшую в мире систему магистральных нефтепроводов. Она была построена еще в 1960-х годах и до сих пор обеспечивает поставку нефти в страны.