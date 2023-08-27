Мир 27 августа 2023, 22:53 Белоруссия предложила организовать совместный саммит БРИКС, ЕАЭС и ШОС Глава МИД Белоруссии Алейник предложил созвать саммит БРИКС — ЕАЭС — ШОС РИА «Новости»

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Власти Белоруссии предлагают организовать совместный саммит стран БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Такое заявление сделал глава МИД страны Сергей Алейник в эфире телеканала ОНТ.

Министр отметил, что указанные организации — это союзы дружественных государств-единомышленников, которые проводят единую линию на развитие. Сопряжение БРИКС, ШОС и ЕАЭС поспособствует ускорению процессов построения справедливого мира.

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Идея о совместном саммите также позволит лидерам объединений обсудить повестку дня, нацеленную на создание лучших условий для торговли, устойчивое экономическое развитие и рост благосостояния населения.

По итогам саммита БРИКС, который проходил в Йоханнесбурге, было принято решение о расширении организации. С 2024 года в ее состав должны войти шесть стран, среди которых Аргентина, Иран, Египет, Саудовская Аравия, Эфиопия и ОАЭ.