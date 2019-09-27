Белоруссия предложила миру подписать декларацию об отказе от РСМД

Мир призвали отказаться от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности. В Минске считают, что работу по разработке соответствующей декларации нужно начинать незамедлительно.

Позицию Белоруссии озвучил глава МИД страны Владимир Макей с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, которого процитировало РИА «Новости». Он напомнил, что в августе перестал действовать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Документ был «символом окончания холодной войны» и одной из основных частей «современной разоруженческой архитектуры».

«Возникла реальная угроза появления таких ракет с подлетным временем в несколько минут в различных регионах мира, в том числе в Европе», — подчеркнул Макей.

Белоруссия, заметил он, настаивает на безотлагательных действиях, которые бы помогли сохранить достижения ДРСМД на территории европейского континента. Оптимальными площадками для такой работы, по словам Макея, могли бы оказаться ООН и ОБСЕ.

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«Глава белорусского государства выступил с инициативой о разработке декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе», — сказал глава белорусского МИД.

Ключевой составляющей документа он назвал «твердое обязательство стран» по неразмещению на своей территории РСМД. Кроме того, необходимо отказаться от их производства.

«Призываем государства по обе стороны Атлантики, которым небезразлична судьба человечества, поддержать нас в этом начинании», — заключил Владимир Макей.