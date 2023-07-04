Мир 04 июля 2023, 12:55 Белоруссия предложила интегрировать ШОС, ЕАЭС и БРИКС Лукашенко: Белоруссия выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС РИА «Новости»

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Белоруссия поддерживает интеграцию форматов Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза и БРИКС. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе заседания Совета глав государств ШОС.

Запад пытается санкциями сдержать развитие неугодных ему стран, стараясь сохранить доминирование в сфере экономики и финансов, отметил белорусский лидер. Чтобы противостоять этому, Белоруссия активно продвигает идею глобального развития, сказал Лукашенко.

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«Последовательно выступаем как за создание большого евразийского партнерства со странами, с которыми у нас уже сложились тесные отношения… так и за сопряжение форматов ЕАЭС, ШОС и БРИКС в широком контексте», — подчеркнул президент Белоруссии.

Среди государств, с которыми у страны сложились тесные отношения, он назвал Китай, Индию, Пакистан, Иран, а также партнеров республики по СНГ.

Кроме того, Лукашенко предложил создать платформу для сотрудничества молодежи в рамках ШОС. Все планы организации рискуют остаться на бумаге, если не усилить работу с подрастающим поколением, предупредил президент Белоруссии.

Президент России Владимир Путин тоже выступил на заседании Совета лидеров стран ШОС по видеосвязи. Глава государства пригласил делегации стран Шанхайской организации сотрудничества на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи.