Белоруссия предложила ЕС выход из ситуации с мигрантами на границе

Решить ситуацию с мигрантами на границе поможет диалог Белоруссии с Евросоюзом и принятие общего плана по этому вопросу. Такое заявление в интервью телеканалу ОНТ сделала заместитель главы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс.

«Руководителям сопредельных государств, Польши, Литвы, а также иных государств Евросоюза необходимо начать вести диалог с официальными представителями, руководством Белоруссии», — отметила Чуприс.

По ее словам, основная задача в сложившейся обстановке — это разработка и принятие совместного плана действий, чтобы не допустить ухудшения ситуации и преодолеть ее негативные последствия. Чуприс также призвала дать правовую оценку действиям польских силовиков.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась в начале этой недели. Там скопились несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которых не пускают ни в одну из стран. Евросоюз обвинил в произошедшем президента Белоруссии Александра Лукашенко и пригрозил новыми санкциями. Белорусский лидер пообещал в ответ остановить транзит газа в Европу.