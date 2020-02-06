Белоруссия потеряла около 330 миллионов долларов из-за налогового маневра РФ
Сергей Румас, премьер-министр Белоруссии, сказал, что Минск потерял около 330 миллионов долларов из-за налогового маневров Москвы. Об этом написал RT.
«Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета — $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов — почти $200 млн», — заявил Румас.
Заявление премьер-министр сделал на совещании у главы государства по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.