Белоруссия потеряла около 330 миллионов долларов из-за налогового маневра РФ

«Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета — $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов — почти $200 млн», — заявил Румас.

Заявление премьер-министр сделал на совещании у главы государства по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.