Белоруссия пообещала при необходимости привлечь 500 тысяч военнообязанных | 360°

Мир 07 октября 2022, 16:36 Поделиться Telegram

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Viber Белоруссия пообещала при необходимости привлечь 500 тысяч военнообязанных Глава Минобороны Белоруссии Хренин: ведомство может выставить ресурс в 500 тысяч военных Министерство обороны Республики Беларусь

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Белоруссия может при необходимости привлечь в вооруженные силы 500 тысяч военнообязанных. Об этом рассказали в министерстве обороны страны со ссылкой на главу ведомства Виктора Хренина, передал ТАСС.

«Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве», — рассказали в Минобороны.

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Также министр обороны анонсировал поступление в войска оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и зенитных ракетных комплексов С-400. По договоренности с Россией республике достались те комплексы, что были задействованы во время совместных учений «Союзная решимость — 2022». В октябре еще состоится презентация боевых беспилотников.

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Ранее глава государства Александр Лукашенко рассказал, что Белоруссия участвует в специальной военной операции России на Украине, но военных туда не отправляет. По его словам, республика занимается лечением раненых и поддержкой беженцев — ежедневно прибывает по несколько сотен человек.

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