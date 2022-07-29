Белоруссия понизила уровень диппредставительства в Великобритании

Санкции Великобритании против граждан и организаций из Белоруссии вынудили белорусское руководство отозвать своего посла из Соединенного Королевства. Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз отметил, что полноценное дипломатическое присутствие восстановят после появления в британском правительстве «ответственных политиков».

«Отзыв Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси не означает, что мы закрываем каналы коммуникации с Лондоном. Мы не инициировали никаких шагов против этой страны и, как и прежде, выступаем за взаимоуважительный конструктивный диалог», — пояснил представитель МИД Белоруссии.

По словам Глаза, на такое решение власти страны пошли после ограничения работы белорусских журналистов и СМИ, беспочвенного запрета на полеты авиакомпании «Белавиа» и других санкций со стороны британского руководства.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика де-факто признала независимость ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что власти сотрудничают с представителями республик Донбасса и не скрывают этого.