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    29 июля 2022, 12:36

    Белоруссия понизила уровень диппредставительства в Великобритании

    Белоруссия решила отозвать посла в Великобритании из-за недружественных действий королевства

    Антон Ишбульдин

    Санкции Великобритании против граждан и организаций из Белоруссии вынудили белорусское руководство отозвать своего посла из Соединенного Королевства. Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз отметил, что полноценное дипломатическое присутствие восстановят после появления в британском правительстве «ответственных политиков».

    Белоруссия понизила уровень диппредставительства в Великобритании

    «Отзыв Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси не означает, что мы закрываем каналы коммуникации с Лондоном. Мы не инициировали никаких шагов против этой страны и, как и прежде, выступаем за взаимоуважительный конструктивный диалог», — пояснил представитель МИД Белоруссии.

    По словам Глаза, на такое решение власти страны пошли после ограничения работы белорусских журналистов и СМИ, беспочвенного запрета на полеты авиакомпании «Белавиа» и других санкций со стороны британского руководства.

    На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика де-факто признала независимость ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что власти сотрудничают с представителями республик Донбасса и не скрывают этого.