Белоруссия поможет Турции в борьбе с лесными пожарами

Турция получит помощь в тушении лесных пожаров от МЧС Белоруссии, об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведомство. Авиация МЧС уже отправлена в Турецкую Республику.

«Авиация МЧС Республики Беларусь окажет помощь в борьбе с лесными пожарами на территории Турецкой Республики», — говорится в сообщении на сайте МЧС.

Авиаторы Белоруссии уже прибыли в Турцию, об этом ведомство сообщило в Telegram-канале. Решение об участии белорусских спасателей в тушении пожаров в Турции принял глава республики Александр Лукашенко.

Белоруссия и Турция много лет сотрудничают в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций. В 2021 году белорусские огнеборцы выполнили 295 боевых вылетов, а также доставили к местам пожаров 740 групп спасателей.