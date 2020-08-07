Украинские спецслужбы предупредили Белоруссию о еще одной группе «боевиков», которые проникли в страну с юга. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Нас украинцы предупредили, что через границу южную проникла еще одна группа. Мы сейчас ищем по всей Белоруссии. Я, правда, не очень верю, что действительно там 30 человек пересекли границу. Мы бы уже обнаружили, если, конечно, они не ушли в Россию там или обратно на Украину», — сообщил Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Интервью опубликовано на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

При этом глава Минска упомянул и о задержанных в конце июля россиянах. По его словам, граждан России заранее контролировали спецслужбы Белоруссии.

«Мы видели, с кем они связаны, мы контролировали их полностью, мы знаем, с кем они созванивались, откуда они получали команды из России, кто давал эти команды. Мы уже видели, что тут чего-то жареным пахнет», — отметил Лукашенко.

В конце июля белорусские правоохранители арестовали 33 граждан России. Минск считает, что задержанные могут быть сотрудниками ЧВК «Вагнер», которые хотели дестабилизировать ситуацию в стране. В свою очередь, Россия опровергла все обвинения и заверила, что россияне летели в Стамбул транзитом через Белоруссию.