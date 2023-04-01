Мир 01 апреля 2023, 03:28 Белоруссия подписала соглашение с Россией о грузоперевозках Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией по грузоперевозкам РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между Минском и Москвой о грузоперевозках. Речь идет о развитии перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры по территориям двух стран. Документ опубликован на Национальном правовом портале Белоруссии.

«Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям Республики Беларусь и Российской Федерации», — говорится в документе.

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Само соглашение было подписано 29 сентября прошлого года в Москве. Законопроект был уже ратифицирован белорусским парламентом. Окончательное подписание документа завершило внутреннюю процедуру ратификации соглашения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным за сутки до заседания Высшего государственного совета Союзного государства, которое запланировано на 6 апреля.