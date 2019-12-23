Белоруссия подписала дорожную карту по отмене роуминга с Россией

Белорусская сторона подписала «дорожную карту» по отмене роуминга с Россией. Входящие вызовы станут бесплатными для абонентов к сентябрю 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве связи и информатизации республики.

«В ходе работы руководителями отраслевых министерств связи России и Беларуси подписана „дорожная карта“ по отмене роуминга на территории Союзного государства», — приводит сообщение РИА «Новости».

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Ранее пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков сообщил, что российская сторона подписала дорожную карту 19 декабря 2019 года. Согласно документу, плата за входящие вызовы в зоне роуминга будет отменена до начала осени следующего года. К этому времени стороны завершат все организационные действия.

Предложение об отмене роуминга в Союзном государстве прозвучало зимой 2018 года, во время 55-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

В августе 2019-го министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган заявил, что сторонам необходимо согласовать дорожную карту, после чего роуминг будет отменен в последующие шесть-девять месяцев. По словам замглавы Минкомсвязи России Олега Иванова, для осуществления такого решения потребуется изменить законодательство обеих стран.