Белоруссия подготовит претензии Латвии и Литве из-за отобранной собственности

Белоруссия объявила о начале претензионной работы в связи с фактическим отъемом ее собственности в Латвии, Литве и прочих странах. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко, передали в БелТА.

«Нами уже начата претензионная работа. Фактически нам мешают реализовывать свои коммерческие интересы», — рассказал он журналистам после совещания у президента Александра Лукашенко.

Головченко пообещал, что готовящиеся меры не будут агрессивными, что «все будет цивилизованно». По его словам, это будут «зеркальные решения».

«Вся собственность и юридических, и физических лиц недружественных государств Республике Беларусь известна, она подсчитана», — уточнил премьер-министр.

Он заверил, что Белоруссия «до последнего будет взывать к голосу разума, если его кто-то услышит».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил агентству France Presse, что украинским властям следует поскорее начать переговоры с Россией. Он сказал, что Украине необходимо сесть за стол переговоров и больше никогда не угрожать России.