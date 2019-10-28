Белоруссия подготовилась к ответным мерам на размещение американских танков в Литве

Белоруссия расценила размещение американских танков в Литве как демонстративный шаг.

«Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент… Естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать», — заявил белорусский лидер.

Также газета «Известия» сообщила, что Лукашенко не переоценил значение американских танков и бронемашин, так как «это просто смешно против белорусской армии».