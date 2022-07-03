Поддержка Белоруссией российской борьбы с нацизмом продолжится и впредь. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко. Его слова процитировал ТАСС.

«Нас сегодня упрекают, что мы единственная страна в мире, которая поддерживает Россию в ее борьбе против нацизма. Мы поддерживали и будем поддерживать Россию», — сказал он.

Лукашенко отметил, что союзу РФ и Белоруссии противостоят почти полсотни стран. По его словам, эти страны воюют против России на Украине. Он усмотрел в этом дисбаланс.

Кроме того, Лукашенко сообщил о выстраивании между РФ и Белоруссией «единого, мощного, независимого союзного государства». Он сказал, что основой этого объединения являются два независимых народа. По его мнению, союз России и Белоруссии должен стать примером для других стран.

Также глава республики сообщил, что армии обеих государств объединились для защиты населения РФ.

«Фактически это единая армия. Наше участие в спецоперации [России на Украине] мною определено давно, в первый день этой спецоперации, когда я сказал, что мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку», — заявил Лукашенко.

Он сделал эти заявления во время выступления на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе «Курган славы» по случаю Дня независимости Белоруссии.

Ранее Лукашенко обвинил Запад в намеренном втягивании республики в спецоперацию России на Украине.