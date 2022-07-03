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    03 июля 2022, 12:53

    Белоруссия поддерживала и будет поддерживать Россию — Лукашенко

    Лукашенко назал Белоруссию единственной страной, которая поддержала борьбу РФ с нацизмом

    Александр Иванов

    Поддержка Белоруссией российской борьбы с нацизмом продолжится и впредь. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко. Его слова процитировал ТАСС.

    Белоруссия поддерживала и будет поддерживать Россию — Лукашенко

    «Нас сегодня упрекают, что мы единственная страна в мире, которая поддерживает Россию в ее борьбе против нацизма. Мы поддерживали и будем поддерживать Россию», — сказал он.

    Лукашенко отметил, что союзу РФ и Белоруссии противостоят почти полсотни стран. По его словам, эти страны воюют против России на Украине. Он усмотрел в этом дисбаланс.

    Кроме того, Лукашенко сообщил о выстраивании между РФ и Белоруссией «единого, мощного, независимого союзного государства». Он сказал, что основой этого объединения являются два независимых народа. По его мнению, союз России и Белоруссии должен стать примером для других стран.

    Также глава республики сообщил, что армии обеих государств объединились для защиты населения РФ.

    «Фактически это единая армия. Наше участие в спецоперации [России на Украине] мною определено давно, в первый день этой спецоперации, когда я сказал, что мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку», — заявил Лукашенко.

    Он сделал эти заявления во время выступления на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе «Курган славы» по случаю Дня независимости Белоруссии.

    Ранее Лукашенко обвинил Запад в намеренном втягивании республики в спецоперацию России на Украине.