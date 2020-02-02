Белоруссия поддержала участие США в урегулировании конфликта в Донбассе

Официальный Минск выступил за активное участие США в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Такое заявление глава белорусского МИД сделал после встречи с госсекретарем США Майком Помпео.

«Мы намерены, готовы делать все для того, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины. Мы готовы предоставить в Белоруссии площадку для любых встреч и переговоров. Мы поддерживаем любые форматы, в том числе и с участием США, если они только помогут разрешению кризиса на Украине», — сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства.

В ответном слове его американский коллега призвал к участию в разрешении конфликта на юго-востоке Украины не только Белоруссию. Помпео подчеркнул, что в разрешении украинского конфликта должен поучаствовать весь мир.

Майк Помпео прибыл в Белоруссию накануне, 1 февраля. Это первое его посещение страны в качестве госсекретаря. В ходе пресс-конференции, которую стороны дали по итогам переговоров, Помпео заявил, что президент Лукашенко заверил его в незыблемости независимости и суверенитета Белоруссии.

Президент Лукашенко в свою очередь подчеркнул, что Белоруссия — это абсолютно миролюбивая страна с миролюбивым народом: «К этому нас подвигает не только менталитет, но и та история, которую белорусский народ пережил. Особенно во время, кстати, нашей совместной борьбы против фашизма», — заявил Лукашенко.