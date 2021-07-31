Белоруссия планирует получить собственную вакцину в 2022 году

Прототип собственной вакцины в Белоруссии уже разработан. Сейчас прорабатывается вопрос налаживания производства препарата. К 2022 году он будет использоваться для иммунизации населения.

Об этом в эфире телеканала «Беларусь — 1» сообщил председатель президиума Национальной академии (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков.

«На сегодняшний день прототип вакцины создан, ее называют по-иному кандидатской вакциной. Теперь остается ее проверить на животных, пройти доклинические и клинические испытания. Надеемся, что в следующем году мы передадим [вакцину] уже для широкой вакцинации», — отметил Гусаков.

Белорусский Минздрав прорабатывает вопрос производства, но ученые с заданием уже справились.

Республика стала первым государством, зарегистрировавшим российскую вакцину «Спутник V» и «Спутник Лайт». Как стало известно ТАСС, Минск ведет также переговоры с тремя китайскими компаниями о совместном производстве препаратов от COVID-19.

О создании собственного прототипа антиковидной вакцины президент республики Александр Лукашенко сообщил в начале мая 2021 года. По его словам, это «живая вакцина».