Белоруссия перенаправит экспорт пшеницы в Россию в случае санкций ЕС

Если Евросоюз усилит санкции в отношении Белоруссии, то Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики перенаправит экспорт пшеницы в Россию. Об этом заявил глава ведомства Иван Крупко.

По его словам, Белоруссия ежегодно поставляет в Европу продукты на сумму в 385 миллионов долларов, на Украине на 195 миллионов долларов.

В случае, если санкционные вопросы будут нарастать и будут претензии к предприятиям и закрыты рынки, Белоруссия безболезненно перейдет на схожие рынки, отметил министр.

«Основной, конечно, у нас партнер — это Российская Федерация», — привело РИА «Новости» слова Крупко.

В последнее время, как добавил министр, Минск также интенсивно наращивает экспорт продукции в Китай.

США продолжат объявлять санкции против Белоруссии и привлекать власти страны к ответственности, заявила администрация американского президента. Заявление было сделано после встречи помощника лидера США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.